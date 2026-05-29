Передовые технологии должны стать катализатором евразийской интеграции - Токаев

АСТАНА/Trend/ - Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Токаев отметил, что одним из направлений сотрудничества, на котором следует сфокусировать внимание странам Евразийского экономического союза, является укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции.

"В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчётам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в 1 трлн долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнёт рубеж в 7 трлн долларов", - сказал он.

“Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве Союза приобретает последовательный характер. Трансформация затрагивает все сферы деятельности - от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления", - сказал он.