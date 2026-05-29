Заместитель министра иностранных дел Мексики заявила о прочности отношений с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Мексикой и Азербайджаном остаются прочными, и стороны выражают готовность к дальнейшему сотрудничеству.

​Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в соцсети X написала заместитель министра иностранных дел Мексики Мария Тереза Меркадо.

​Отмечается, что заместитель министра приняла участие в Дне независимости Азербайджана вместе с депутатом Кориной Вильегас и чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев

​«Мы подтвердили прочность отношений, подчеркнули наши общие ценности и в очередной раз заявили о готовности к сотрудничеству. Поздравляем народ и правительство Азербайджана!» — говорится в публикации.