США включили в санкционный список танкеры и компании, связанные с Ираном

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с поставками нефти в интересах Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Согласно информации, в список был включен ряд компаний, восемь танкеров и одного физического лица, которые, по версии Вашингтона, связаны с поставками нефти в интересах Ирана.

Сообщается, что под санкции попали 16 компаний, зарегистрированных в том числе в Китае, включая Гонконг, а также в Катаре, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах.

Единственным физическим лицом в обновленном санкционном списке стал гражданин Индии.

Кроме того, ограничения введены в отношении восьми танкеров, ходящих под флагами Маршалловых островов, Камеруна, Коморских островов, Панамы, Палау и Сан-Марино.