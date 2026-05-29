Узбекистан и Германия обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 26 мая министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии в стране Манфредом Хутерером, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества между двумя государствами,

Во время переговоров было подчеркнуто, что Германия остается одним из ведущих партнеров Узбекистана среди европейских стран. Особое внимание участники встречи уделили росту двусторонней торговли и инвестиционного взаимодействия.

Было отмечено, что по итогам 2025 года объем товарооборота между Узбекистаном и Германией увеличился на 13,2 процента, достигнув 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время в Узбекистане функционируют 233 предприятия с участием немецкого капитала.

Также стороны обсудили результаты Германо-Узбекского делового совета и форума «День немецкой экономики в Узбекистане», состоявшихся 18 мая. Было отмечено, что эти мероприятия способствовали укреплению деловых контактов и заключению новых договоренностей между представителями бизнеса двух стран.

Кроме того, собеседники подчеркнули важность предстоящих двусторонних встреч высокого уровня в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. Ожидается, что они придадут новый импульс развитию экономического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу по реализации достигнутых договоренностей, продвижению новых инвестиционных проектов и дальнейшему расширению долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Германией.