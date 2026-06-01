Обсуждено развитие Среднего коридора на международной конференции в Греции (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан был представлен на международной конференции, посвящённой транспортным связям Балканского и Черноморского регионов, которая прошла в греческом городе Патры.

Как сообщили Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, аналитик Международного транспортного форума (МТФ), действующего при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также командированный в МТФ представитель министерства Алиш Исмаилов выступил на сессии, состоявшейся в рамках конференции.

В своем выступлении он отметил, что в последние годы глобальные цепочки поставок столкнулись с серьезными вызовами, а значение альтернативных и устойчивых транспортных маршрутов между Европой и Азией еще больше возросло. В этом контексте Средний коридор формируется как стратегическая, экономически эффективная и устойчивая транспортная линия, соединяющая Европу и Азию.

Также было подчеркнуто, что укрепление международных связей являлось одним из ключевых приоритетов председательства Азербайджана в МТФ в 2025–2026 годах. Тема Среднего коридора занимала особое место в повестке организации, и ожидается, что обсуждения по этому направлению будут продолжены и в дальнейшем.

В ходе выступления была также упомянута докладная работа «Реализация потенциала Среднего коридора», подготовленная ОЭСР и МТФ. В отчёте в качестве основных приоритетов определены укрепление региональной экономической интеграции, упрощение пограничных и транзитных процедур, увеличение инвестиций в портовую и железнодорожную инфраструктуру, а также расширение сотрудничества между государственным и частным секторами.

В завершение было отмечено, что в Рабочей программе МТФ на 2026–2027 годы предусмотрено проведение новых исследований по вопросам эффективности грузоперевозок и цифровизации, а государства-члены и партнёрские организации были приглашены к сотрудничеству.