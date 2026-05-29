На заседании Высшего Евразийского экономического совета принято заявление по Армении

БАКУ/Trend/- На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Совместное заявление, касающееся оценки возможных последствий приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Кремля, в заявлении говорится:

«Мы, Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации,

принимая во внимание действия Республики Армения, направленные на вступление в Европейский союз, в том числе одобрение в 2025 году Национальным Собранием Республики Армения и подписание Президентом Республики Армения Закона Республики Армения «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», а также подтверждение Европейским союзом европейских устремлений Правительства Республики Армения, выраженное в совместной декларации по результатам первого саммита Армения – Европейский союз, принятой 5 мая 2026 г., учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза:

Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе.

Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза.»