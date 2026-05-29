В селе Бёюк Галадереси Шушинского района восстановлены 17 домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Бёюк Галадереси Шушинского района в рамках первого этапа восстановительно-строительных работ восстановлено 17 частных жилых домов.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом журналистам заявил ведущий консультант специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов.

По его словам, в селе ведутся масштабные работы по созданию необходимой инфраструктуры для проживания населения.

«Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году, а в 2023 году освобождено в результате антитеррористических мероприятий, проведённых азербайджанской армией. На территории села установлен новый трансформатор, проложены линии электропередачи и обновлена существующая сеть. Дома, которые будут сданы в эксплуатацию на первом этапе, обеспечены счетчиками. Одновременно в село проложена новая газовая линия, начаты работы по установке газовых счетчиков. Для улучшения обеспечения питьевой водой проложены распределительные водопроводные линии и установлены счетчики. В настоящее время продолжаются работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры», - сказал он.

И. Исмаилов также отметил, что внутрисельские дороги благоустроены, для отдыха жителей создан парк, а также построена площадь Государственного флага.

«В селе Бёюк Галадереси всего 50 частных жилых домов. Из них 13 находятся в полностью непригодном состоянии, а 37 — частично пригодны. На первом этапе восстановлено 17 домов, на следующем этапе планируется ремонт 20 домов».

Отмечается, что на первом этапе в село переселены 14 семей, всего 64 человека.