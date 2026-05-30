DCO видит высокий потенциал для расширения сотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Ряд направлений обладает значительным потенциалом для углубления сотрудничества между Организацией цифрового сотрудничества (DCO) и Казахстаном в ближайшей перспективе, особенно в сферах, которые становятся ключевыми для экономической конкурентоспособности и цифровой устойчивости во всем мире.

Об этом сказала Trend генеральный секретарь DCO Дима Аль-Яхья.

"Одним из таких направлений является искусственный интеллект. Казахстан все больше уделяет внимание ИИ и новым технологиям в рамках национальной программы цифровой трансформации, включая программу "Цифровой Казахстан", разработку Концепции развития ИИ на 2024–2029 годы, а также недавние инициативы в области регулирования ИИ и цифровых инноваций. Эта политика подкрепляется развитой вычислительной инфраструктурой: в стране работают два суперкомпьютера и формируется национальная "Долина центров обработки данных" с планируемой мощностью 1 ГВт, что делает Казахстан одним из формирующихся региональных центров инфраструктуры, готовой к ИИ", - заявила она.

Аль-Яхья отметила, что ИИ может внести до 15,7 триллиона долларов в мировую экономику к 2030 году, что подчеркивает важность готовности стран к участию в этой трансформации.

Также, по ее словам, сотрудничество между Казахстаном и DCO может быть сосредоточено на разработке политик в сфере ИИ, развитии кадрового потенциала, цифровых навыков и формировании инклюзивных инновационных экосистем.

"Цифровое управление также является перспективным направлением сотрудничества. DCO тесно взаимодействует с правительствами и международными партнерами для развития гибких, совместимых и ориентированных на граждан моделей цифрового управления, обеспечивающих надёжные цифровые услуги, трансграничные потоки данных и цифровую торговлю. Усилия Казахстана по модернизации госуслуг и развитию электронного правительства естественным образом соответствуют этим приоритетам. Сотрудничество может включать обмен лучшими международными практиками в области цифровой государственной инфраструктуры, нормативного регулирования и политики цифровой инклюзии", - сказала она.

Генсек добавила, что финтех и цифровые финансы также представляют значительные возможности.

Отметим, что DCO была основана в ноябре 2020 года. Это первая в мире самостоятельная международная организация, сосредоточенная на цифровой экономике. Штаб-квартира организации находится в Эр-Рияде.