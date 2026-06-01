КСИР заявил об ответном ударе после атаки США по объекту в Иране

БАКУ/ Trend/ - Несколько часов назад вооруженные силы США нанесли удар по узлу связи на острове Сирик, расположенном в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, в ответ на данную атаку КСИР нанес удар по центру, из которого велось нападение, в результате чего намеченные цели были поражены.

КСИР предупредил, что в случае повторения нападения на Иран ответные действия будут носить совершенно иной характер, а ответственность за данную атаку будет возложена на американскую сторону.

Отметим, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) распространило заявление, в котором сообщается, что американские военные нанесли удары по пунктам управления иранскими радиолокационными системами и беспилотными летательными аппаратами.