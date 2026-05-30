Угроза судоходству в Ормузском проливе остается критической - UKMTO

БАКУ /Trend/ - Уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается критическим на фоне блокады иранских портов со стороны США.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Сообщается, что блокада ограничивает все потоки транспорта, въезжающего в иранские порты и выезжающего из них.

Управление предупреждает, что нейтральные торговые суда, проходящие через Ормузский пролив, должны держаться на расстоянии не менее 30 морских миль (около 56 км) от кораблей ВМС США и быть готовыми отвечать на радиосообщения или запросы от американских сил, чтобы снизить риск быть ошибочно принятыми за угрозу.