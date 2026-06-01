Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по вопросам прокладки энергетических кабелей

БАКУ/ Trend/ - Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по вопросам прокладки энергетических кабелей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

Отметив, что Черноморский энергетический кабель будет проложен из Азербайджана в Грузию и далее через Черное море – в Румынию, Венгрию и многие другие страны, глава государства сказал, что в стадии реализации находится и другой проект – наземная линия электропередачи Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.