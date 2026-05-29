На Каспии в Баку прошла морская гонка: самому молодому участнику 15, а старшему - 61 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Sea Breeze Marina Yacht Club прошла любительская регата SB20 Regatta, посвященная Дню независимости Азербайджана - 28 Мая, сообщает Trend Life. В морской гонке приняли участие восемь лодок класса SB20 - восемь рулевых и экипажи по четыре человека. Самому младшему участнику соревнований было 15 лет, самому старшему - 61 год.

Главным судьей выступила мастер спорта по парусному спорту, первая женщина-яхтенный капитан в Азербайджане, профессиональная яхтсменка, тренер и многократная участница международных регат Татьяна Сребная.

"Мы проводим регаты не только среди профессионалов, но и среди любителей парусного спорта. Люди выходят в море, чувствуют ветер, брызги, адреналин", - отметила она.

По итогам гонки состоялась церемония награждения участников. Третье место заняла команда под руководством капитана Эмина Алекперова, второе - экипаж капитана Джамала Гасанова, а победителем регаты стала команда Руслана Азизова.

Гости смогли подробнее познакомиться с каждым из направлений, а также принять участие в мастер-классах по парусному спорту и каякингу под руководством профессиональных инструкторов, включая специалистов из Португалии и других стран. Были представлены развлекательная программа и новые направления для занятий водными видами спорта: школа парусного спорта для детей от 8 до 16 лет, дайвинг-центр, серфинг-центр и каякинг.

Исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев отметил, что Sea Breeze станет новой площадкой для развития водных видов спорта в стране.

"Федерация планирует развивать в Sea Breeze сразу несколько направлений - парусный спорт, каноэ, байдарки и другие водные дисциплины. В дальнейшем мы планируем привезти сюда драгонботы, развивать сапбординг и другие современные водные виды спорта", - отметил он.

Для детей была также организована отдельная зона с бесплатными творческими мастер-классами, где участники расписывали керамические лодки и шоперы, а готовые изделия могли забрать с собой.

Программу мероприятия также дополнил Cycling Marathon от Crocus Fitness с групповыми тренировками для гостей.

