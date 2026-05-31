Алжир утвердил стратегический меморандум с Азербайджаном в области энергетики

БАКУ /Trend/ - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил стратегический меморандум о взаимопонимании между Алжиром и Азербайджаном, направленный на расширение двустороннего сотрудничества в сфере углеводородов, включая нефтяную, газовую и нефтехимическую отрасли, а также перспективные проекты в области «зеленой» энергетики, передает Trend.

Меморандум, подписанный 29 ноября 2022 года, подчеркивает приверженность обеих стран укреплению экономических и промышленных связей посредством долгосрочного партнерства, основанного на общих интересах и более тесной координации в энергетической сфере.

В президентском указе от 12 мая 2026 года говорится, что соглашение создает всеобъемлющую основу для сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая нормативно-правовые вопросы, а также деятельность по разведке и добыче нефти и газа как на суше, так и на шельфе.

Меморандум также предусматривает совместные усилия в нефтехимической промышленности, транспортировке и распределении энергоносителей, а также в сфере сбыта нефтепродуктов, таких как нафта и сжиженный природный газ (СПГ).

В рамках соглашения Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) будет осуществлять долгосрочные поставки азербайджанской легкой нефти и других сортов нефти компании Sonatrach Raffineria Italiana, что будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-энергетического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, партнерство охватывает сотрудничество в области возобновляемой энергетики, в частности в производстве водорода и развитии транспортной инфраструктуры, а также научно-исследовательскую деятельность, управление сектором, развитие энергетической инфраструктуры и подготовку кадров.

Меморандум будет действовать в течение первоначального пятилетнего периода и автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие.