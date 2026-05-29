Ожидается рост объёма взаимной торговли стран ЕАЭС - Токаев

АСТАНА/Trend/ - Ожидается рост объёма взаимной торговли стран Евразийского экономического союза на более чем 6% в 2026 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

“Евразийский экономический союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития. Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств Союза в 2026-2027 годах составят около 2,5%”, - сказал Токаев.

По его словам, несмотря на нестабильность глобальных рынков, товарооборот между странами в прошлом году превысил 95 миллиардов долларов.

“В текущем году мы ожидаем увеличения объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов", - сказал Токаев.

При этом он добавил, что оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу Международного валютного фонда, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%.