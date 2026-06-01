Материалы 1 июня 2026 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 1 июня
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9802 маната, 1 турецкая лира - 0,0370 маната, а 100 российских рублей - 2,3836 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9802
AUD 1,2216
BYN 0,6223
AED 0,4628
KRW 0,1123
CZK 0,0816
CNY 0,2512
DKK 0,2649
GEL 0,6386
HKD 0,2169
INR 0,0179
GBP 2,2878
SEK 0,1839
CHF 2,1713
ILS 0,6052
CAD 1,2311
KWD 5,4928
KZT 0,3496
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5594
MDL 0,0982
NOK 0,1839
UZS 0,0142
PKR 0,609
PLN 0,468
RON 0,3772
RUB 2,3836
RSD 0,0169
SGD 1,3307
SAR 0,453
xdr 2,3269
TRY 0,037
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0661
NZD 1,0148

