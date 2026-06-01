Официальный курс азербайджанского маната на 1 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июня.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9802 маната, 1 турецкая лира - 0,0370 маната, а 100 российских рублей - 2,3836 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9802
|AUD
|1,2216
|BYN
|0,6223
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1123
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2512
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6386
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2878
|SEK
|0,1839
|CHF
|2,1713
|ILS
|0,6052
|CAD
|1,2311
|KWD
|5,4928
|KZT
|0,3496
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5594
|MDL
|0,0982
|NOK
|0,1839
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,609
|PLN
|0,468
|RON
|0,3772
|RUB
|2,3836
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3307
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3269
|TRY
|0,037
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0384
|JPY
|1,0661
|NZD
|1,0148