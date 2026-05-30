Обнародован объем добычи сырой нефти в Азербайджане за январь-апрель

БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле текущего года в Азербайджане было добыто 8,806 миллиона тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель на 311,4 тысячи тонн, или на 3,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем товарной сырой нефти составил 8,784 миллиона тонн, что также на 311,7 тысячи тонн, или на 3,4% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период предыдущего года.

В целом общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности составила 12,5 миллиарда манатов, что на 0,7 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.