Страны ЕАЭС готовят доклад о последствиях выхода Армении из союза к декабрю 2026 года

БАКУ/ Trend/ - На следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года будет представлен доклад о потенциальных последствиях выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Кремля, об этом говорится в совместном заявлении глав государств-членов ЕАЭС, принятом по итогам заседания в Астане.

“Члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе”, - говорится в заявлении.