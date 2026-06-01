Узбекистан и Финляндия обсудили развитие сотрудничества в сфере стартапов

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе рабочей поездки в Финляндию министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов посетил один из ведущих инновационных и стартап-центров страны — Maria 01, передает Trend.

Согласно информации, в рамках визита состоялась встреча с Саритой Руненберг, на которой обсуждались перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией в сфере стартапов и инноваций, а также реализация совместных проектов в области информационных технологий.

Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия между IT Park Uzbekistan и Maria 01. В ходе переговоров были рассмотрены возможности расширения присутствия узбекских стартапов на рынках Европы и Скандинавии, а также привлечения зарубежных венчурных инвестиций.

Кроме того, участники встречи обсудили запуск совместных акселерационных и менторских программ, направленных на поддержку технологических стартапов и развитие предпринимательской среды.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам изучения финского опыта в создании инновационной инфраструктуры и совершенствования механизмов поддержки стартап-экосистемы в Узбекистане.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в укреплении прямых контактов между стартап-сообществами двух стран и развитии совместных инвестиционных и образовательных проектов.