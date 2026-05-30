Фестиваль в Ханкенди завершился фейерверком (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двухдневный фестиваль чая и кофе в городе Ханкенди завершился фейерверком.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы реставрации, строительства и управления города Ханкенди, Агдере и Ходжалы, на фестивале, в котором приняли участие более 20 местных и зарубежных компаний, гостям предлагали различные виды чая и кофе.

Фестиваль вызвал большой интерес у местных жителей и гостей города. Главной целью мероприятия было популяризация культуры чая и кофе, знакомство с местными производителями и содействие возрождению социально-культурной жизни Ханкенди.