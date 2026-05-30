Увеличились резервы иранского банка Сина

БАКУ /Trend/ - В настоящее время резервы иранского банка Сина выросли до 2,2 квадриллиона риалов (примерно 1,66 миллиарда долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор банка Али Абдали на пресс-конференции, организованной в связи с 41-летием создания банка.

По его словам, два года назад резервы банка составляли 800 триллионов риалов (примерно 605 миллионов долларов). Это свидетельствует о том, что на данный момент резервы банка увеличились на 175%.

Абдали добавил, что следующая цель банка Сина в отношении резервов — достижение показателя в 3,3 квадриллиона риалов (примерно 2,5 миллиарда долларов).

Он сообщил, что если первоначальный капитал банка Сина составлял 50 триллионов риалов (примерно 37,8 миллиона долларов), то в настоящее время этот капитал вырос до 275 триллионов риалов (примерно 208 миллионов долларов).

Представитель банка отметил, что статистика показывает, что банк Сина занимает второе место в банковской сети страны.

"Стратегия банка Сина заключается в полном переводе малого банкинга в цифровую среду. Платформа "Sibank" была заменена новой платформой Greenbank, где используются современные методы безопасности и искусственный интеллект", — отметил он.

Отметим, что иранский банк Сина был создан в 1985 году за счет имущества финансового учреждения Фонда Mostazafan (Фонд угнетенных и инвалидов).