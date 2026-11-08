Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу за поздравление по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Публикация об этом размещена в аккаунтах Президента Азербайджана в социальных медиа.

В публикации говорится: «Дорогой брат Мухаммад Шахбаз Шариф, выражаю Вам благодарность за искреннее поздравление, адресованное мне и народу Азербайджана по случаю Дня Победы.

8 Ноября – знаменательный день для нашего народа, символизирующий освобождение наших земель и окончание почти 30-летней оккупации.

Мы высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана. Ваше участие в Параде Победы, состоявшемся в прошлом году в Баку, стало еще одним проявлением нашей вечной дружбы и братства».