Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днём Победы

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 8 ноября — Днём Победы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Азербайджан, освободив Карабах от оккупации, вписал новую страницу в историю. Он поздравил страну с шестой годовщиной славной Победы.

«С уважением и благодарностью приветствуем героев этой великой Победы, с почтением вспоминаем дорогих шехидов. Пусть победы сопутствуют тебе и впредь, а твой славный флаг вечно развевается над освобождёнными землями, дорогой Азербайджан!» — говорится в публикации.