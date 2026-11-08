Масштабные реформы делают армию Азербайджана более мощной и непобедимой — министр обороны

БАКУ/Trend/ - Успешное продолжение масштабных реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, делает нашу армию более мощной и непобедимой.

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, об этом говорится в поздравительном обращении министра обороны Азербайджана к личному составу азербайджанской армии по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

«Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданский персонал!

От всей души поздравляю вас с 8 Ноября — Днем Победы, который мы отмечаем с огромной гордостью и торжеством, и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления обороноспособности Азербайджана.

Благодаря исключительным заслугам общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в азербайджанской армии, являющейся гарантом независимости, суверенитета, обороны и безопасности нашей республики, было установлено единоначалие, наша армия сформировалась как регулярная армия, а вопросы военного строительства постоянно выдвигались на первый план в качестве приоритетных. Путь к Победе и стратегия развития, заложенные великим лидером, успешно продолжаются Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Большие достижения в деле укрепления обороноспособности нашей республики, а также масштабные реформы, проводимые в армии, учения и успешные крупномасштабные контрнаступательные операции против провокаций противника еще больше укрепили боевой дух личного состава и его волю к победе. В результате 8 Ноября — День Победы был вписан золотыми буквами в славную военную историю Азербайджана.

Сегодня успешное продолжение масштабных реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, делает нашу армию более мощной и непобедимой. Объявление 2026 года распоряжением Президента Ильхама Алиева «Годом градостроительства и архитектуры» вносит значительный вклад в масштабные работы по восстановлению, реконструкции и благоустройству, проводимые на освобожденных от оккупации территориях.

Благодаря блестящей победе, одержанной азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отечественной войне, а также успешным боевым операциям и антитеррористическим мероприятиям были освобождены наши исторические земли, остававшиеся под оккупацией противника. Благодаря решительной и дальновидной политике, проводимой Верховным главнокомандующим, и силе нашей армии территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были полностью обеспечены.

Доблестная азербайджанская армия вносит достойный вклад в обеспечение проведения восстановительных и созидательных работ, а также в реализацию программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях, где с величием и гордостью развевается Государственный флаг Азербайджанской Республики. Уверен, что вы, неизменно оставаясь верными Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, будете укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, а также приумножать свои усилия и способности для достижения новых успехов в службе.

Мы, как и всегда, в том числе в преддверии 8 Ноября — Дня Победы, с глубоким уважением и почтением чтим память сынов Отечества, павших за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Члены семей наших шехидов, военнослужащие, потерявшие здоровье, а также ветераны войны постоянно находятся в центре внимания государства. Благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий и решению вопросов социальной поддержки.

Поздравляю с праздником родителей и членов семей наших погибших военнослужащих, боевых товарищей, потерявших здоровье во имя Родины, а также дорогих ветеранов и передаю им самые добрые пожелания.

Еще раз от всего сердца поздравляю каждого из вас с 8 Ноября — Днем Победы и желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в вашей почетной службе Родине, независимому азербайджанскому государству».