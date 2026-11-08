Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанском национальном музее искусств с большим успехом состоялась презентация документального фильма "Дочь хана Хуршидбану Натаван", посвящённого жизни и творчеству выдающейся азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира – Хуршидбану Натаван (1832–1897), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Показ прошёл в рамках проекта "Кино в музее" и вызвал большой интерес публики. Зал был переполнен, свободных мест не осталось, и многие зрители, не желая пропустить премьеру, смотрели фильм стоя. Особую атмосферу мероприятию придали неподдельный интерес аудитории, эмоциональная реакция зрителей и последующее обсуждение представленной киноленты.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе открытия была особо подчёркнута значимость презентации фильма, приуроченной к шестой годовщине Дня Победы, отмечаемого 8 ноября в честь победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Картина стала не только данью памяти выдающейся дочери Карабаха, но и символом сохранения исторического и культурного наследия освобождённых земель.

Автором идеи и главным консультантом проекта выступила известный художник-модельер, дизайнер, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Автор сценария – учёный-фольклорист, публицист, поэтесса и драматург Фарида Хиджран Велиева. Главную героиню на экране воплотила сама Фахрия Халафова.

Картина приурочена к 190-летию со дня рождения Хуршидбану Натаван. Её создание стало результатом масштабной исследовательской работы, в ходе которой были выявлены новые, ранее малоизвестные факты о жизни, творчестве и семейном наследии поэтессы.

Одной из главных особенностей фильма стал оригинальный формат повествования: в нём приняли участие потомки рода Хуршидбану Натаван, поделившиеся семейными воспоминаниями, сведениями и историями, которые передавались из поколения в поколение. Это позволило создать более объёмный и живой образ Хан кызы – не только выдающейся поэтессы и общественного деятеля, но и женщины, оставившей заметный след в культурной и общественной жизни Карабаха.

Проект был реализован в 2021-2022 годах. Премьера состоялась в 2023 году на Mədəniyyət TV.

Съёмки проходили в Агдаме, Шуше, на территории исторического комплекса «Имарет» – родового комплекса основателя Карабахского ханства Панах Али хана, а также в крепости Шахбулаг. Особое место в фильме занимает Шуша – город, с которым неразрывно связана жизнь Хуршидбану Натаван.

"Наша главная цель – донести до мировой общественности информацию о жизни и деятельности этой выдающейся личности, а также показать историко-культурное наследие Карабаха. В ходе работы над проектом была проведена большая исследовательская работа, выявлены новые факты, которые нашли отражение в фильме", – отметила Фахрия Халафова.

Хуршидбану Натаван была не только талантливой поэтессой и общественным деятелем, но и прекрасной художницей и архитектором. В частности, она сама спроектировала свой дом в Шуше, который в своё время стал одним из центров культурной жизни города. Здесь проходили литературные и музыкальные меджлисы с участием известных поэтов, исполнителей мугама и народных песен.

Одним из наиболее эмоциональных эпизодов съёмок стала работа в полуразрушенном доме Хуршидбану Натаван в Шуше, который был разрушен в период армянской оккупации. Несмотря на опасность обрушения отдельных конструкций и сложные условия, съёмочная группа решила провести съёмки именно в историческом здании, чтобы передать его подлинную атмосферу.

"Даже полуразрушенный дом Хуршидбану Натаван очаровывает своей архитектурной изысканностью. Я была во многих странах мира, но нигде не видела подобного архитектурного памятника с проходами и арками, наполненными светом горного солнца. И всё это было создано по проекту самой Хан кызы", – отметила Фахрия Халафова.

Двухэтажный дом XIX века считался одним из красивейших зданий Шуши. Его просторный парадный зал, украшенный росписью и резьбой по алебастру, освещался большими разноцветными окнами-шебеке. В начале 1930-х годов здесь располагалась детская музыкальная школа, созданная по инициативе основоположника национального вокального искусства Бюльбюля, а позднее – Карабахский филиал Музея литературы имени Низами Гянджеви.

В фильме также рассказывается о просветительской и благотворительной деятельности Натаван. В 1873 году она на собственные средства провела в Шушу первый водопровод протяжённостью около 10 километров от родника Иса булагы. Благодаря этому проекту поэтесса вошла в историю не только как представительница ханского рода и литератор, но и как человек, заботившийся о благополучии жителей родного города.

Отдельная сюжетная линия посвящена семейным корням создателей картины. Как известно, у Хуршидбану Натаван было трое детей: Мехтигулу хан Вяфа, Мир Гасан Ага Мир и Ханбикя ханым. Одна из дочерей Мехтигулу хана Вяфа вышла замуж за представителя рода Халафбековых. Именно к этой известной бекской фамилии Карабаха принадлежит и Фахрия Халафова. В Шуше до сих пор сохранился дом Халафбековых, который, к сожалению, также пострадал в период оккупации. Здесь родился отец художницы – известный государственный деятель, заслуженный инженер Рафик Халафов.

Особое эмоциональное звучание картине придаёт образ старой Шуши. Согласно сюжету, душа Хан кызы словно возвращается в свой дом в освобождённом городе. Несмотря на разрушения, здание продолжает хранить память о былых временах, когда здесь собирались известные представители творческой интеллигенции, проходили светские встречи, литературные и поэтические вечера, рождались новые таланты. Именно в этом доме когда-то билось культурное сердце Шуши.

"Мне было невероятно эмоционально сложно воплощать этот образ. Я словно сама оказалась в прошлом и пропускала через себя переживания Хуршидбану Натаван, одновременно с болью в сердце созерцая разрушения. В сердцах азербайджанцев живёт память о последней принцессе Карабахского ханства. Дом Хан кызы обязательно восстановят, и здесь вновь будет кипеть жизнь, будут проходить значимые мероприятия и вечера культуры", – подчеркнула Фахрия Халафова.

Фильм не ограничивается рассказом о судьбе одной выдающейся личности. Это также повествование об исторической памяти, культурном наследии Карабаха, традициях национального костюма и неразрывной связи поколений. Через историю Хуршидбану Натаван создатели картины стремятся показать богатство азербайджанской культуры и напомнить о необходимости сохранения исторических памятников.

Презентация была встречена овациями. Выступившие народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженная артистка Нахида Оруджова, председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева, предстваители творческой интеллигенции Зарифа Гулиева и Фарида Хиджран высоко оценили значимость проекта.

Большой интерес публики и эмоциональный приём зрителей стали ярким свидетельством того, что история Хан кызы продолжает волновать современников. Создатели планируют представить фильм и на международных кинофестивалях, чтобы познакомить с наследием Хуршидбану Натаван зарубежную аудиторию.

"Дочь хана Хуршидбану Натаван" – это не просто документальный фильм о прошлом, а попытка вернуть голос истории, оживить память о выдающейся женщине и вновь открыть миру культурное наследие Карабаха.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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