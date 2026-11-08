Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днём Победы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Партия националистического движения Турции (МНР) поздравила Азербайджан с Днём Победы.

Об этом говорится в публикациях, размещённых на страницах МНР в социальных сетях.

«Поздравляем с Победой, достигнутой 8 ноября 2020 года. В 6-ю годовщину Победы мы с глубоким уважением чтим дорогую память шехидов и выражаем признательность ветеранам», — говорится в публикации.

В видеоролике, опубликованном под заголовком «С 8 Ноября – Днем Победы Азербайджана!»», приводятся слова председателя МНР Девлета Бахчели: «Карабах — тюркский, Карабах свободен, Карабах — Азербайджан. Карабах — стальное запястье тюрка. Мы — два государства, одна нация. Мы — одна душа в двух разных телах. Мы — тюркский народ».