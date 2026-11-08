В Азербайджане ускорился рост кредитования сектора недвижимости

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец сентября 2026 года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, работающим в секторе недвижимости Азербайджана, составил 44,4 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана, это на 2,3 миллиона манатов, или на 5,5 процента, больше, чем на конец августа (42,1 миллиона манатов).

В структуре кредитного портфеля преобладают долгосрочные кредиты. На конец сентября их объем достиг 33,6 миллиона манатов, что на 2 миллиона манатов, или на 6,3 процента, больше, чем на конец августа (31,6 миллиона манатов). Доля долгосрочных кредитов составила около 75,7 процента общего объема.

Основная часть долгосрочных кредитов выдана в национальной валюте: на конец сентября их объем составил 33,2 миллиона манатов против 31,2 миллиона на конец августа, то есть рост за месяц - 2 миллиона манатов, или 6,4 процента. Объем долгосрочных кредитов в иностранной валюте снизился: на конец сентября он составил 300 тысяч манатов, а за месяц сократился на 100 тысяч манатов, или на 25 процентов (400 тысяч манатов на конец августа).

Объем краткосрочных кредитов вырос до 10,9 миллиона манатов, на 300 тысяч манатов, или на 2,8 процента, по сравнению с 10,6 миллиона манатов на конец августа. Краткосрочные кредиты в национальной валюте составили 7,2 миллиона манатов, что на 300 тысяч манатов, или на 4,3 процента, больше, чем на конец августа (6,9 миллиона манатов). Объем краткосрочных кредитов в иностранной валюте не изменился и составил 3,7 миллиона манатов. Таким образом, ежемесячный рост краткосрочного портфеля обусловлен увеличением кредитов в манатах.

По формам собственности все 44,4 миллиона манатов кредитов пришлись на частные предприятия. Объем кредитов предприятиям, находящимся в государственной собственности, в статистической таблице указан на уровне нуля.

Согласно данным Центрального банка, за последние годы объем кредитования сектора недвижимости заметно изменился: в 2022 году он составлял 281,3 миллиона манатов, в 2023 году - 268 миллионов, в 2024 году - 86,7 миллиона, в 2025 году - 28,3 миллиона манатов.

Данные рассчитаны без учета небанковских кредитных организаций и просроченных кредитов.