Узбекистан нарастил экспорт золота

ТАШКЕНТ /Trend/ - За период январь–октябрь 2025 года Узбекистан заметно нарастил экспорт немонетарного золота, сообщает Национальный статистический комитет страны, передает Trend.

Поставки золота за границу достигли 9,90 млрд долларов, что на 49,4% превышает показатель января–октября 2024 года, когда экспорт составлял 6,63 млрд долларов.

Доля золота в общем объёме экспорта поднялась до 34,1% по сравнению с 29,2% за тот же период прошлого года, что вновь подчёркивает важное значение этого металла во внешней торговле страны.