Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонт

Общество Материалы 12 января 2026 12:22 (UTC +04:00)
Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонт

Фирая Нуризаде
Баку/Trend/ - Крановое судно "Ширван", эксплуатируемое ASCO - компанией под управлением AZCON Holding, прошло капитальный ремонт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"В рамках работ, выполненных на Судоремонтном заводе «Бибиэйбат», были отремонтированы шпилевое устройство, масло- и водоохладители, арматура воздушных баллонов, насосы различного назначения, сепараторы, компрессоры, вспомогательные генераторы, электродвигатели и трубопроводные системы. Одновременно проведены необходимые проверки и ремонт систем автоматики, навигационного оборудования и электрической части.

Ремонтные работы также выполнены в жилых помещениях экипажа, санитарных узлах и столовых. Отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы и вентиляционные крышки.

Крановая стрела грузоподъёмностью 100 тонн и все поворотные круги были демонтированы, после проведения капитального ремонта вновь установлены на место, все канаты крана заменены.

Ремонт главных и вспомогательных двигателей выполнили специалисты плавучей мастерской, действующей в составе Каспийского морского нефтяного флота.

С целью проверки технического состояния подводной части судно было поднято на верфь. Выполнен ремонт гребного и рулевого комплексов, донно-бортовой арматуры и защитных анодов. Повреждённые металлические листы и усилительные элементы корпуса в подводной и надводной частях судна были заменены. После завершения очистки и окраски на обоих бортах обновлены защитные отбойники.

По завершении работ крановая установка судна успешно прошла испытания. Для проверки работы механического и электрического оборудования в движении судно вышло на ходовые испытания. После их успешного завершения судно было представлено в Регистр для классификации.

Для справки: длина кранового судна «Ширван» составляет 98,5 метра, ширина — 17 метров. Судно оснащено двумя главными двигателями мощностью по 2 400 лошадиных сил каждый", - говорится в информации ASCO.

