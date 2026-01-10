В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

БАКУ /Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде, ожидаемой 11-12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов.

Как передает Trend со ссылкой на службу, в Гобустане, Хызы, Гусаре и Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать юго-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 метра в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Гяндже, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Самухе, Геранбое, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре и Джалилабаде в соответствии с желтым предупреждением будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 метра в секунду.