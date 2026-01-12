Акции протеста в Иране проходили мирно в течение трех дней - Арагчи

БАКУ /Trend/ - С 28 по 30 декабря в Иране протесты проходили в спокойной и мирной форме.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на встрече с послами иностранных государств в Тегеране.

По его словам, в основном в акциях протеста участвовали торговцы и работники рынка.

Арагчи отметил, что в ходе акций, которые проводились в течение 3 дней, протестующие пытались мирно выразить свои протесты. В этом направлении были проведены различные встречи с представителями правительства и протестующих, а их озабоченность и проблемы были заслушаны правительственными чиновниками.

Иранский министр отметил, что таким образом акции протеста, вызванные экономическими и финансовыми проблемами в стране, практически завершились на 3-й день (30 декабря).

Напомним, что с конца декабря в Иране проходят протесты из-за резкого обесценивания национальной валюты - риала, высокой инфляции и других экономических проблем. О числе погибших и раненых в ходе протестов не сообщается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!