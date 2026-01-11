В Узбекистане обсудили реализацию инвестпроектов Anadolu Isuzu

ТАШКЕНТ /Trend/ - 9 января 2026 года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл рабочие переговоры с генеральным директором компании Anadolu Isuzu Юсуфом Тугрулом Ариканом, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе реализация инвестиционных проектов, модернизация производственных мощностей, а также вопросы локализации и передачи технологий. Отдельный акцент был сделан на поэтапном развитии Самаркандского автомобильного завода, контрольный пакет акций которого (75,2%) был приобретён инвестором в декабре 2025 года.

Сообщается, что стороны обсудили планы по запуску выпуска новых видов сельскохозяйственной и специализированной техники, расширению модельного ряда и наращиванию объёмов производства, ориентированного как на внутренний рынок, так и на экспорт.

По итогам переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и расширении сотрудничества в автомобильной сфере.