Президент Ильхам Алиев: На тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами

Политика Материалы 12 января 2026 15:32 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку и не только в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Глава государства добавил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.

