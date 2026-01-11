БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов.

Как сообщает Trend, сегодня со станции Баладжары в Армению отправлен поезд из 18 вагонов, гружённых 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

Вагоны, загруженные нефтепродуктами, будут доставлены из Азербайджана транзитом через Грузию, а оттуда - в Армению.

Отметим, что 9 января 2026 года со станции Баладжары в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива

Ранее, 18 декабря, в Армению также было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.