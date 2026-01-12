Обсуждено развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Судан Муавией Осман Халидом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, в том числе текущая ситуация и вопросы безопасности в более широком регионе.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность политического диалога в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ. Была отмечена значимость механизма консультаций между министерствами иностранных дел, а также взаимных визитов. Было подчеркнуто активное участие Судана в COP29, а также важность сотрудничества в рамках Всемирного форума городов, который состоится в этом году.

С удовлетворением было отмечено сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций, в частности, Организации объединенных наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в сферах энергетики, гуманитарной помощи, образования, службы ASAN и других областях. Была выражена благодарность за выделение образовательных стипендий для суданских студентов азербайджанской стороной.

Также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра Ялчын Рафиев, суданскую - Муавия Осман Халид.

