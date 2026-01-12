Азербайджан значительно увеличил инвестиции в экономику Малайзии

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в Малайзию составил 3,665 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это 3,639 миллиона долларов США, или примерно в 141 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Доля азербайджанских инвестиций в Малайзию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 0,2%.

Для сравнения, за девять месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Малайзию составлял 26 тысяч долларов США.

Отметим, что за девять месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 4,736 миллиарда долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 213,485 миллиона долларов США, или на 4,7%.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана за рубеж, за отчетный период составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США, или на 47,7%, больше показателя за девять месяцев 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!