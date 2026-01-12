Президент Ильхам Алиев: Электроснабжение охватило всю страну

БАКУ/Trend/ - За двадцать лет было принято несколько программ регионального развития. Каждая из них была рассчитана на пять лет, и они успешно реализованы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

«В результате мы решили основные инфраструктурные вопросы. Прежде всего, электроснабжение охватило всю страну», - сказал глава государства.