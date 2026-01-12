В состав Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии внесены изменения - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В состав Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией внесены изменения.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, сопредседателем Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр сельского хозяйства.

Следует отметить, что ранее эта должность была поручена министру экологии и природных ресурсов.