Увеличился экспорт продукции через таможни провинции Газвин

БАКУ /Trend/ - За первые 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) экспорт продукции через таможни провинции Газвин, расположенной на западе Ирана, увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор управления таможен провинции Газвин Саид Надери.

По его словам, за первые 9 месяцев через таможни провинции было экспортировано 726 тысяч тонн продукции на сумму 417 миллионов долларов.

Надери отметил, что в основном экспортировались стиральный порошок, изделия из меди, стекло.

По его словам, за первые 9 месяцев через таможни провинции было импортировано 162 тысячи тонн продукции на сумму 1 миллиард долларов. В основном импортировались легковые автомобили, компрессоры автомобильных кондиционеров, запчасти для грузовиков, медицинские принадлежности.

Надери добавил, что доходы таможен провинции за указанный период составили 67,3 триллиона риалов (приблизительно 67,7 миллиона долларов США). Они увеличились на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года экспорт продукции из Ирана составил 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов США. Экспорт продукции снизился на 5,78% в стоимостном выражении и увеличился на 1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике Таможенной администрации, импорт продукции за 9 месяцев составил 29,3 миллиона тонн на сумму около 44,2 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт продукции снизился на 15,2% в стоимостном выражении и увеличился на 2,75% в весовом выражении.