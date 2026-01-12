Инфраструктура сточных вод в Баку и на Абшероне будет реконструирована

БАКУ /Trend/ - Существующая инфраструктура сточных вод будет реконструирована.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026–2035 годах планируется подготовка проектно-сметной документации, получение экспертного заключения по строительным проектам и начало строительных работ, продолжение строительства и выполнение 40–50% работ по возведению основных сооружений, а также расширение инфраструктуры сточных вод.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!