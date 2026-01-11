Продолжаются работы по наращиванию добычи на месторождении Яран

БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по увеличению добычи на месторождении Яран (Маджнун - в Ираке), совместном нефтяном месторождении Ирана и Ирака.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга представитель иранской компании по нефтяной инженерии и развитию Хусейн Мохсени Зонузи.

По его словам, за счет установки насоса в южной части месторождения Яран ожидается увеличение добычи из скважины №15 до 1,8 тысячи баррелей в сутки.

Мохсени Зонузи отметил, что увеличение потенциала добычи из этой скважины также находится в центре внимания. Таким образом, из скважины можно будет добывать 2,5 тысячи баррелей нефти в сутки. Реализация этой задачи будет зависеть от условий эксплуатации месторождения.

Представитель компании добавил, что в настоящее время ведутся буровые работы для начала добычи из скважины №19 месторождения Яран.

Сообщается, что запасы нефти на иранском месторождении Яран составляют приблизительно 2 миллиарда баррелей. Отмечается возможность добычи около 100 миллионов баррелей. В настоящее время суточная добыча на этом месторождении составляет 40 тысяч баррелей. Иран планирует добыть в общей сложности 39,5 миллиона баррелей нефти на этом месторождении в течение 10 лет.