Обнародован объем инвестиций Японии в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций из Японии в Азербайджан составил 172,140 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным источника, это на 8,499 миллиона долларов или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетном году доля инвестиций из Японии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 3,6%.

В свою очередь, Азербайджан инвестировал в экономику Японии 12,050 миллиона долларов за 9 месяцев прошлого года, что на 6,4 миллиона долларов или на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Японию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,6%.

За 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Японии в Азербайджан составил 180,639 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 18,454 миллиона долларов США.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

