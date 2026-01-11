Добыча газа на месторождении Шанол в Иране увеличилась

БАКУ /Trend/ - Добыча газа на месторождении Шанол в провинции Фарс на юге Ирана увеличилась на 700 тысяч кубометров в сутки.

Как сообщает Trend, об этом сказал на брифинге представитель иранской компании по добыче нефти и газа "Южный Загрос" Джабир Чарумизаде.

По его словам, увеличение добычи стало результатом масштабного ремонта и ввода в эксплуатацию скважины №19 на месторождении Шанол.

Чарумизаде добавил, что операционные работы на скважине №19 велись в течение месяца.

Представитель компании отметил, что увеличение добычи газа имеет большое значение в нынешний период, когда страна испытывает дефицит газа.

Следует отметить, что месторождение Шанол было введено в эксплуатацию в 2006 году. На этом месторождении работают 18 скважин. Поскольку Иран разрабатывает газовые месторождения Шанол и Хома одновременно, добыча с этих двух месторождений учитывается вместе. В настоящее время на этих двух месторождениях ежедневно добывается 30 миллионов кубометров газа.