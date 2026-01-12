Обнародовано количество кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана продолжает работу по внедрению в стране кассовых аппаратов нового поколения.

Как сообщает Trend со ссылкой на государственную службу, на данный момент в стране установлено 110 518 кассовых аппаратов нового поколения.

Отмечается, что использование кассовых аппаратов нового поколения позволило проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконное обращение товаров и обеспечивать контроль за оборотом.

"Оборот, зафиксированный с помощью кассовых аппаратов нового поколения в 2025 году, составил 28 миллиардов 162 миллиона манатов, что на 3,6 миллиарда манатов или на 14,8% больше, чем в 2024 году", — подчеркивается в сообщении.

