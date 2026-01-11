ООН прогнозирует замедление роста экономики Грузии в 2026 году

БАКУ /Trend/ - Экономика Грузии по-прежнему входит в число наиболее динамично развивающихся в регионе, однако темпы её роста, как ожидается, будут постепенно снижаться, передает Trend.

Об этом говорится в новом докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и перспективы 2026» (WESP 2026), передает Trend.

Согласно оценкам организации, в 2025 году ВВП Грузии увеличился на 7,5%, тогда как в 2026 году рост прогнозируется на уровне примерно 5,4%.

Сообщается, что этот показатель превышает прогноз грузинского правительства, заложившего в бюджет на 2026 год рост экономики в размере 5%.