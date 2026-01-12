Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Алят будет проложен водопровод

Общество Материалы 12 января 2026 17:12 (UTC +04:00)

Фарида Мамедова
БАКУ/Trend/ - Устойчивое водоснабжение будет реализовано с учетом перспективного развития Свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Таким образом, планируется начать строительство основного водопровода в 2026-2027 годах, завершить 50% строительных работ и закончить строительство 10-километрового основного водопровода.

