В Алят будет проложен водопровод

БАКУ/Trend/ - Устойчивое водоснабжение будет реализовано с учетом перспективного развития Свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Таким образом, планируется начать строительство основного водопровода в 2026-2027 годах, завершить 50% строительных работ и закончить строительство 10-километрового основного водопровода.

