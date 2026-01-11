Граждане Ирана не должны позволять зачинщикам беспорядков нарушать общественный порядок - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Граждане Ирана не должны допускать, чтобы зачинщики беспорядков нарушали общественный порядок.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к иранскому народу.

По его словам, между протестами и беспорядками в стране существует разница. Каждый гражданин имеет право на протест, и правительство Ирана готово выслушивать требования и решать возникающие в этом направлении проблемы.

Пезешкиан отметил, что в то же время зачинщики беспорядков пытаются создать в стране хаос и дестабилизацию. По его словам, они занимаются поджогами банков, общественного транспорта, мечетей и другого государственного имущества.

Президент Ирана призвал граждан сохранять бдительность в подобных ситуациях и не поддаваться на планы провокаторов.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.