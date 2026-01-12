Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В ряде поселков Баку будет создана система управления сточными водами

Общество Материалы 12 января 2026 16:43 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В поселках Маштага, Рамана, Бина, Гала, Зира, Тюркан, Дубенди, Гюрган и Говсан будет создана система управления сточными водами.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, планируется получить экспертное заключение на проекты строительства подводящего канализационного коллектора по бассейну Говсан-Бина-Маштага-Тюркан, начать строительные работы и выполнить 40 процентов работ по плану, ввести в эксплуатацию новые коллекторы протяженностью 116 км.

