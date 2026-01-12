Назван объем торгового оборота таможен провинции Исфахан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) товарооборот через таможни провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана, составил 1,36 миллиона тонн на сумму примерно 1,35 миллиардов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор управления таможен провинции Исфахан Расул Кухестани.

По его словам, за 9 месяцев через таможни провинции Исфахан было экспортировано 1,25 миллиона тонн продукции на сумму 830 миллионов долларов США, импортировано 105 тысяч тонн продукции на сумму 516 миллионов долларов США.

Кухестани также сообщил, что за 9 месяцев через таможни провинции было экспортировано нефтепродуктов на сумму 267 миллионов долларов США, изделий из железа и стали на сумму 124 миллиона долларов США, молока и молочных продуктов на сумму 111 миллионов долларов США, ковров на сумму 88 миллионов долларов США и меди и изделий из меди на сумму 52 миллиона долларов США.

Он добавил, что за указанный период продукция была экспортирована в 80 стран, в основном в Пакистан - на сумму 235 миллионов долларов, Ирак - на сумму 142 миллиона долларов, Афганистан - на сумму 127 миллионов долларов, ОАЭ - на сумму 82 миллиона долларов и Турцию - на сумму 63 миллиона долларов.

Следует отметить, что, согласно статистике иранской таможенной администрации, объем экспорта продукции из Ирана за первые 9 месяцев текущего иранского года составил 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. Экспорт продукции снизился на 5,78% в стоимостном выражении и вырос на 1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.