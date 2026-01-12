Центр Гейдара Алиева готовится к выставке американского скульптора

БАКУ/Trend/ - 16 января в Центре Гейдара Алиева откроется выставка американского скульптора и художницы Кэрол Фейерман (Carole Feuerman).

Как сообщает Trend, Кэрол Фейерман известна своими скульптурами в полный рост с сильным реалистическим эффектом, а также фигуративными скульптурами, изображающими пловцов и танцоров. Выставка "Возрожденные в воде" (Reborn into the Water), которая будет представлена ​​в Баку, охватывает широкий период творчества художницы, от 1970-х годов до фигур пловцов последних десятилетий.

Серия "Пловцы" является символическим выражением искусства Фейерман. Скульптуры, выполненные из смолы, окрашенной бронзы и нержавеющей стали приглашают зрителей заново открыть для себя непоколебимую силу человеческого тела. Художница подразумевает не только физическую силу - ее работы также побуждают задуматься о внутренней силе, необходимой для преодоления личных и общественных трудностей. Выставка "Возрожденные в воде" - это одновременно личная история и отражение более широкой социальной мысли. Скульптор стремится посредством представленных на выставке работ способствовать поощрению эмпатии и преодолению устаревших взглядов.

Работа автора под названием "Рут" будет впервые представлена публике именно в Центре Гейдара Алиева.

Работы Кэрол Фейерман выставлялись на престижных площадках по всему миру. Инсталляции под открытым небом демонстрировались в таких местах, как Park Avenue, Central Park в Нью-Йорке, а также в Poydras Corridor в Новом Орлеане и Avenue George V в Париже. Сегодня скульптуры Кэрол Фейерман украшают более 30 музейных коллекций и различные общественные пространства по всему миру, а также хранятся в частных коллекциях.