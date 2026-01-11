Правительство Ирана при поддержке граждан стремится преодолеть экономические проблемы - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Правительство Ирана при поддержке граждан пытается решить существующие экономические проблемы.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к гражданам страны.

Пезешкиан отметил, что правительство может заверить граждан в том, что с обеспечением товаров, необходимых для повседневной жизни населения, никаких проблем не возникнет. Он подчеркнул, что иранское правительство обещает совместно с гражданами, производителями и предпринимателями преодолеть экономические трудности.

«Уже более 5–6 лет в стране наблюдается инфляция на уровне 40–50 процентов. В текущем году инфляция также сохранится на этом уровне. В следующем году инфляция и ряд проблем также будут иметь место. Однако важно то, что правительство разрабатывает программы, направленные на преодоление экономических трудностей», - заявил он.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.